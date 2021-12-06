Иларион заявил, что подготовка визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановлена

"В адрес патриарха еще несколько лет назад поступило приглашение от главы Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, православного архиепископа Финляндского и католического епископа Хельсинки. Однако с тех пор много воды утекло, изменилась межправославная ситуация, началась пандемия. В настоящий момент подготовка этого визита приостановлена", - говорится в опубликованном на сайте ОВЦС комментарии митрополита Илариона для СМИ.