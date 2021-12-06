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Иларион заявил, что подготовка визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановлена

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что с момента приглашения "много воды утекло, изменилась межправославная ситуация, началась пандемия"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подготовка визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Финляндию приостановлена. Об этом сообщил в понедельник глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"В адрес патриарха еще несколько лет назад поступило приглашение от главы Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, православного архиепископа Финляндского и католического епископа Хельсинки. Однако с тех пор много воды утекло, изменилась межправославная ситуация, началась пандемия. В настоящий момент подготовка этого визита приостановлена", - говорится в опубликованном на сайте ОВЦС комментарии митрополита Илариона для СМИ.

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ФинляндияРоссияПандемия COVID-19
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