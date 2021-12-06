Сурки Ленинградского зоопарка впали в спячку с приходом морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Сурки, обитающие в Ленинградском зоопарке, впали в спячку с приходом морозов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в понедельник на странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

"Сурки Ижорик и Августина крепко-накрепко заснули в своей берложке. Петербург бьет все рекорды по силе заморозков, и главные "метеорологи" зоопарка подтверждают - холода теперь с нами надолго", - отмечается в сообщении.

В зоопарке напомнили, что сурки могут находиться в спячке от четырех до девяти месяцев, для зимовки они заранее накапливают жир. "В этом году наши запасливые питомцы к спячке весили примерно 6-8 кг. Весь ноябрь они выходили из домика только, чтобы плотно пообедать и вернуться, - рассказали в учреждении. - Домик сурков утеплен сеном, опилками и двойными стенками. Сейчас вход в их жилище грызуны самостоятельно закрыли сеном".

Морозная погода установилась в городе в конце ноября. В ночь на 6 декабря был установлен новый суточный рекорд минимальной температуры воздуха: столбик термометра опустился до отметки минус 21 градус.

Ленинградский зоопарк, расположенный в центре города недалеко от Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России, он был основан в 1865 году. Сейчас в нем содержатся около 900 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков планеты. Зоопарк открыт для посетителей круглый год. В летний период большинство экспозиций располагается в уличных вольерах, а на зимний период все теплолюбивые животные переводятся в крытые, отапливаемые помещения, куда также есть посетительский доступ.