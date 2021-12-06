Волонтерские книжки в 2021 году в Карачаево-Черкесии получили более тысячи человек

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Более тысячи жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) получили в 2021 году личные книжки волонтера, это рекордный показатель для республики, сообщили ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

В министерстве отметили, что в этих документах учитывается весь добровольческий опыт, благодаря которому можно получить дополнительные баллы при поступлении в вузы и пройти отбор на волонтерские мероприятия.

"В рамках мероприятия, приуроченного к Международному дню волонтера, министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР вручило волонтерскую книжку юбилейному по счету добровольцу. Им оказалась волонтер общественной организации "Совет ветеранов", активист волонтерского центра "Единой России" Ангелина Чомаева. Только за текущий год министерством было выдано более 1 000 волонтерских книжек, что также является рекордным показателем для республики", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что всего в регионе выдали 4 тыс. волонтерских книжек. На сегодняшний день республика демонстрирует еще один рекордный показатель - на официальном портале Добро.ру зарегистрировались 7 063 жителя Карачаево-Черкесии.

Работа по популяризации активности молодежи и ее привлечению к социально полезной деятельности проводится региональным министерством туризма, курортов и молодежной политики в рамках проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".