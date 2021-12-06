Законопроект о сотовой сети для поиска пропавших могут внести в ГД в новом году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Законопроект о модернизации сетей сотовых операторов для определения местоположения пропавших на природе людей с точностью до 500 м может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член фракции "Новые люди" в нижней палате, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

"В следующую сессию мы планируем внести [законопроект]. Вносить будет фракция", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Парламентарий сообщил, что инициативой предлагается распространить технологию Timing advance на все сети сотовых операторов и на все базовые станции. "У нас нет вопроса скорости, нам надо сделать качественно, чтобы это был законопроект, который работал. Спешка вредна даже", - отметил он.

Леонов, выступая в понедельник на Всероссийском форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", рассказал, что в настоящее время некоторые операторы сотовой связи в РФ используют в городах технологию Timing advance, которая способна определить местонахождение телефона с точностью до 500 м. "Эта технология, которая позволяет замерять по задержке сотового сигнала телефона расстояние от телефона до базовой станции. Для нас точность в 500 м и направление - это работы на 5-6 часов в лесу, человек будет найден, это спасение, экономия сил, средств, а для человека - это просто жизнь", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Закон устанавливает, что информацию о входящих и исходящих звонках пропавшего, а также его местоположение можно будет получить на основании постановления одного из руководителей ведомства, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.