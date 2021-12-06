Набережную Оки с пляжем, смотровыми и игровыми площадками построят в Калуге до 2023 года

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 92 млн рублей направят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на создание в 2022 году в Калуге набережной Оки со смотровыми площадками, амфитеатром, кафе и песчаным пляжем. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы города - главный архитектор Калуги Алексей Комов.

"Важно создать каркас, на который впоследствии будут "нанизаны" разные активности, важные для горожан, интересные для бизнеса. На склоне предусмотрены смотровые площадки, мини-кафе, элементы амфитеатра - эти конструкции опробованы в благоустройстве территории Яченского водохранилища, такая тема и здесь вполне применима", - сказал Комов.

По его словам, в рамках проекта предусмотрено благоустройство склонов, восстановление комфортных спусков к Оке. "Нижняя часть территории, которая попадает под благоустройство, оказывается в зоне затопления. Совместно с гидрологами проработан план щадящего берегоукрепления выше точки затопления, а также высадка растительности, создание песчаного пляжа, небольшого искусственного водоема с чистой водой для купания, обустройство площадок для пикников и спортивных игр", - отметил Комов.

Начать строительно-монтажные работы, по данным директора управления капитального строительства Калуги Виталия Леонова, планируется в марте и полностью завершить проект до конца 2022 года. Выполнять их будет местная компания "Сваймастер", которая выиграла электронный аукцион. Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который направлен на благоустройство общественных территорий. По результатам аукциона, опубликованным на сайте госзакупок, компания предложила 92,1 млн рублей, что на 21,6 млн меньше начальной цены контракта.

Проект благоустройства набережной Оки в мае 2021 года стал победителем онлайн-голосования жителей. На данный момент участок берега от Воробьевской переправы до Гагаринского моста был очищен от мусора и кустарника. Примерно в 1960-х годах на этой территории находился городской пляж, но комплексного благоустройства местности с тех пор не проводилось.