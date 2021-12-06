МЧС начнет уведомлять прокуратуру и полицию о домах престарелых и детсадах в жилье

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России будут уведомлять прокуратуру и полицию о выявленных домах престарелых и детских садах в жилых домах. Это следует из постановления правительства РФ, которым внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре.

"В случае установления в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия либо профилактического мероприятия факта эксплуатации зданий, помещений, сооружений, строительство которых не завершено, а также эксплуатации жилых помещений не в соответствии с установленным классом функциональной пожарной опасности и (или) проектной документацией, органом государственного пожарного надзора в течение 3 рабочих дней направляется соответствующая информация в органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы местного самоуправления для принятия мер в рамках предоставленных полномочий", - говорится в документе.

Как правило, частные детские сады и дома престарелых располагаются в жилье, что не предусмотрено проектной документацией. Кроме того, для таких социальных объектов предусмотрен иной класс функциональной пожарной опасности, отличный от жилья. Таким образом правительство РФ прописало порядок действий МЧС в случае выявления домов престарелых и детских садов в жилых домах, а также организаций, начавших работу на объектах, которые не сданы еще в эксплуатацию. По закону инспекторы Госпожнадзора не имеют права проверять жилье и объекты строительства.

В 2020 году в России произошло четыре крупных пожара в частных домах престарелых, жертвами которых стали почти 40 человек. Основной причиной гибели людей было полное несоблюдение требований пожарной безопасности. После череды подобных трагедий в МЧС попросили граждан сообщать о пансионатах для пожилых людей, расположенных в частных домах. В министерстве также предлагали создать реестр подобных организаций, ввести лицензирование на оказание социальных услуг при соблюдении требований безопасности и ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах.