В Коми заболеваемость ковидом снизилась до минимальной за 1,5 месяца

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. В Республике Коми за последние 1,5 месяца уровень заболеваемости ковидом снизился до минимального показателя - 279 инфицированных за сутки. Среди умерших от COVID-19 нет ни одного привитого, сообщил в понедельник глава региона Владимир Уйба.

"У нас самый низкий уровень заболевших за последние полтора месяца - 279, я посмотрел октябрь, ноябрь, начало декабря. 279 человек - это тоже много, но полтора месяца было значительно больше, и за 400 превышало", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

По данным руководителя региона, количество привитых среди заболевших стабильно низкое. "Привитых среди заболевших было максимум 10%, а так 1-2%. У привитого есть антитела, и именно они его защищают <...>. Почему привитые заболевают? Когда мы начинаем выяснять, оказывается, человек был привит, но более семи месяцев назад, либо привился и тут же поехал на свадьбу. Хотя после прививки нужно выждать четыре-шесть недель покоя и как можно меньше контактов. И среди умерших сегодня нет ни одного привитого, то есть заболевают и умирают в основном непривитые", - сказал глава региона.

На 6 декабря в Коми выявлен 91 691 случай заражения коронавирусом, выздоровели 74 251 человек, умерли - 2 350. В регионе объявлена обязательная вакцинация ряда категорий жителей. Среди них занятые в сферах здравоохранения, образования, социальных службах, ЖКХ, торговле. С 1 декабря жителям региона, подлежащим обязательной вакцинации, но не привитым, грозило отстранение от работы. По многочисленным просьбам обязательную вакцинацию продлили до 1 февраля, при этом имеющие высокий титр антител к коронавирусу граждане могут отсрочить прививку.