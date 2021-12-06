Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий форму полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Так, полис ОМС теперь может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, а также записан на другой материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса. Согласно закону, полис представляет собой "уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах".

Данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, информацию в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния. Такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица.

С 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека. "Переход к учету сведений о застрахованных лицах в едином регистре застрахованных и формированию на их основании полиса ОМС видоизменяет обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. При обращении за медицинской помощью застрахованному лицу достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, либо по желанию полис ОМС на материальном носителе", - отмечалось в заключении профильного комитета Совета Федерации по социальной политике.

Документ также продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Речь идет в том числе о межбюджетных трансфертах для выплат стимулирующего характера медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.