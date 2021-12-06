Уровень бронирования отелей в Татарстане на предстоящие новогодние праздники достиг 90%

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Максимальное количество туристов в Татарстане ожидается на новогодние праздники. В регионе 85-90% отелей забронированы на предстоящие каникулы, сказал ТАСС председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

По его словам, гостиницы готовы к приему туристов и разрабатывают новогодние программы.

"По статистике бронирований мы видим, что это очень высокий процент, порядка 85-90% номерного фонда занято", - сказал Иванов.

Он отметил, что в этом году туроператор TUI делает новогодние чартерные программы в Казани, это добавляет количество туристов. "В прошлом году был максимальный турпоток в регион на праздники, в этом году ждут не меньше", - уточнил председатель госкомитета.

Развитие туризма в регионе

В 2022 году на новогодние праздники в регионе будут задействованы все туристические объекты. Сергей Иванов рассказал, что Татарстан ставит перед собой цели расти в туристическом плане и создавать региональные бренды.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Казани свидетельство о регистрации статуса "Гастрономической столицы России". Также в 2009 году Казань зарегистрировала товарный знак "Третья столица России".

Как сообщали ТАСС туроператоры, самыми популярными внутрироссийскими направлениями на Новый год стали Сочи, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Казань, Шерегеш, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Ограничения в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом лиц, переболевших в последние шесть месяцев.

С 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями тем, кто вакцинировался одним компонентом, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

В Татарстане на 6 декабря зарегистрировано 227 новых случаев, все контактные. Как ранее заявил Минздрав региона, заболеваемость в республике снижается. Всего в Татарстане зарегистрировано 39 453 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 32 623 человека, в том числе 49 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 2 089 913 человек - это почти 70% от взрослого населения, из них 1 646 923 получили вторую прививку.