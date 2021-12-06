В московских СИЗО перестал работать магазин ФСИН из-за проблем с предприятием-поставщиком

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заключенные столичных СИЗО временно лишились возможности заказывать продукты и товары через ФСИН-магазин из-за реорганизации предприятия, которое осуществляет соответствующие поставки. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

"Сегодня, в первый день разрешения покамерного обхода, мы проверили СИЗО-5 "Водник". Один из заключенных сообщил, что арестанты не могут больше пользоваться услугами ФСИН-магазина", - сказал правозащитник.

По его словам, наблюдатели проверили эту информацию в УФСИН Москвы. "Выяснилось, что из-за реорганизации ФГУП "Калужский" поставки товаров, которые заключенные могли покупать через ФСИН-магазин, не осуществляются с середины ноября. Это серьезная проблема для заключенных", - сказал Хуруджи.

ФСИН-магазин - это сервис для заключенных СИЗО, с помощью которого они могут приобретать товары и продукты. С помощью этого сервиса арестанты могут заказывать вещи первой необходимости при наличии денег на их специальном счету.