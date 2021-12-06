Мини-библиотеку оборудовали в вагоне поезда "Орлан" между Уфой и Оренбургом

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Библиотеку с книгами на любой вкус открыли в вагоне скорого пригородного поезда "Орлан" между Уфой и Оренбургом, сообщила пресс-служба Минтранса Башкирии в понедельник.

"АО "Башкортостанская ППК" запустила литературный вагон в скором пригородном поезде "Орлан", курсирующем по маршруту "Уфа - Кумертау - Оренбург". Сотрудники компании со всей ответственностью подошли к вопросу и собрали мини-библиотеку на любой вкус, от классики до признанных мастеров научной фантастики, не забыли и о самых маленьких пассажирах - в наличии красочные детские книжки. Каждый желающий может скоротать время в поездке за чтением, плавный ход и хорошее освещение в салоне "Орланов" позволят сделать это с комфортом", - сказано в сообщении.

Также действует пункт обмена книгами - букроссинга, где можно оставить свою книгу, и взять взамен понравившуюся, добавили в пресс-службе.

Дизельный поезд "Орлан" между столицами Башкирии и Оренбургской области был запущен в апреле, он позволил сократить время в пути по железной дороге почти вдвое - до 3 часов 50 минут. В перспективе время в пути до конечного пункта планируется сократить еще на полчаса. Новый состав также позволил повысить комфорт, вагоны оборудованы климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в салоне установлены мягкие сидения, обустроены широкие багажные полки и светодиодное освещение.

"Орлан" является дизель-поездом, состоящим из двух или трех вагонов, и используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. В декабре 2020 года сообщалось, что Куйбышевская железная дорога намерена запустить в Башкирии магистральное скоростное сообщение в западном и южном от Уфы направлениях, составив конкуренцию нелегальным автоперевозчикам.