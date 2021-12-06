Развитие Арктики и культуры коренных народов обсудят на двух молодежных форумах на Ямале

САЛЕХАРД, 6 декабря. /ТАСС/. Роль молодежи в развитии арктических регионов и стран и сохранении традиций коренных малочисленных народов Севера обсудят участники двух молодежных форумов, которые работают в данный момент в Салехарде. Один из них - форум ICE, который открылся в понедельник, - стал единственной в стране площадкой по развитию сотрудничества молодежи стран Арктического совета. Также в Салехарде открылся форум молодежи коренных народов "Российский Север".

"Арктика - это наш общий дом, и здорово, что есть площадки, где мы обсуждаем как она будет развиваться, ведь именно вам в будущем определять, как пойдет развитие наших регионов, наших стран", - сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на торжественном открытии форумов.

Заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов отметил, что совместно с правительством ЯНАО агентством создан проектный офис, он надеется, что число проектов будет расти.

Форум молодых лидеров ICE - это единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме будут созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в Дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. Форум продлится до 9 декабря.

Седьмой Форум "Российский Север" Салехард принимает впервые. В рамках форума прорабатываются и создаются молодежные проекты. По результатам предзащиты восемь рекомендованы к присуждению грантов на реализацию, в их числе три проекта ямальцев. Работа форума будет организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство, арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.