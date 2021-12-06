Эксперт: данные о тяжести вызываемого "омикроном" заболевания будут не раньше нового года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Данные о тяжести вызываемого омикрон-штаммом коронавируса заболевания по сравнению с дельта-штаммом можно будет получить не раньше нового года. Таким мнением в понедельник поделился вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Получить какие-то точные цифры его (омикрон-штамма коронавируса - прим. ТАСС) сравнения с "дельтой" или с уханьским штаммом, это, скорее всего, будет не раньше нового года", - сказал он.

"Насколько этот вирус тяжелее вызывает заболевание, мы тоже не знаем и узнаем нескоро, потому что в Африке большая доля молодого населения, там просто мало пожилых, которые могут переносить заболевание тяжело, в Европе, куда этот вирус пришел из Соединенных Штатов, многие вакцинированы, и многие заболевают этим вирусом повторно, тоже заболевание протекает легче", - пояснил Лукашев.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение ТАСС, что большое количество мутаций нового штамма коронавируса "омикрон" может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении этим видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, это даст организму больше времени выработать иммунитет.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.