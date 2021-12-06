Эксперт: число интернет-пользователей за два года пандемии увеличилось на 17%

"Число пользователей интернета за последние два года увеличилось на 17%", - сказала она. "Это, безусловно, самый большой рост, который мы видели за последние 10 лет. Но мы также знаем, что 2,9 млрд человек или 37% населения всего мира никогда не подключались к интернету", - указала Богдан-Мартин. "Эти люди также во время пандемии не имели доступа к работе, образованию, многим услугам, информации", - добавила она.

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число пользователей интернета за два года пандемии увеличилось на 17%. Об этом заявила в понедельник директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, выступая на открывающемся в польском городе Катовице 16-м ежегодном форуме ООН по госполитике в области интернета.

Как указала директор, в мире 4,9 млрд человек сталкиваются с различными сложностями с доступом к интернету. Это связано либо со стоимостью, либо со стабильностью и скоростью работы.

Заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин, также выступивший на форуме в Катовице, информировал, что около половины человечества до сих пор не имеет доступа к интернету и цифровым технологиям. "3,7 млрд человек не имеют доступа к интернету, а это означает, что есть люди, которые не могут пользоваться выгодами, связанными с покупками через интернет, образованием или доступом к медицинской помощи. Это страны, у которых могут быть проблемы, если говорить о темпах восстановления экономики", - добавил он.

Ежегодный форум ООН проходит в Катовице под лозунгом "Объединенный интернет". Как сообщают организаторы, до 10 декабря около 1 тыс. участников из 175 стран дистанционно или на месте обсудят в ходе 250 дискуссий шесть основных проблемных вопросов, связанных с развитием интернета.

В форуме принимают участие представители правительств и парламентов разных стран, общественных организаций, частного сектора, мира науки и техники. Официальная церемония открытия форума состоится во вторник. Запланировано выступление генсека ООН Антониу Гутерриша.