Дед Мороз принял посетителей в своей передвижной резиденции на первой стоянке в Вологде

ВОЛОГДА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга в понедельник побывал в Вологде, где в сказочном поезде - передвижной резиденци - до самого вечера принимал гостей. В большое путешествие по России на поезде Дед Мороз отправился из Великого Устюга 5 декабря, вернется он в свою вотчину в середине января, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В составе девять вагонов. Один из самых посещаемых - приемная Деда Мороза. Здесь хранятся секреты, сокровенные новогодние желания детей. И какой путь без душевного разговора за чашкой чая. В путь из Вологды по всей России отправится запас наших вкуснейших продуктов. Сегодня настоящий вологодский продукт можно приобрести на перроне. Уже завтра волшебный состав остановится в Ярославле, затем заедет на родину Снегурочки в Кострому, и сказка умчит еще в три десятка российских городов", - написал Кувшинников на своей странице в "ВКонтакте".

По словам главы региона, нарядный состав на паровозной тяге готовили к путешествию вместе с Российскими железными дорогами два месяца, обсуждая все детали, от маршрута до наполнения вагонов и подарков. На сегодня билеты проданы практически во всех городах стоянки поезда. По мнению руководителя региона, значимость этого проекта в непростой период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, переоценить сложно. Как отметил губернатор, вера в чудо позволяет сохранить надежду в душе каждого человека, ведь Дед Мороз способен подарить много радости детям и взрослым.

В составе передвижной резиденции новогоднего волшебника имеется приемная, ретро-вагоны для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с вологодскими сувенирами, добавили в пресс-службе главы региона. Часть вагонов доступна для посещения по билетам, часть - для свободного входа. В большое путешествие по России на поезде Дед Мороз отправился из Великого Устюга 5 декабря. В Вологде волшебник приветствовал горожан со своей внучкой Снегурочкой и помощниками. Музыкальное действо развернулось на сцене, установленной у первого пути. Дети охотно повторяли несложные движения, пританцовывали и взрослые, чтобы согреться: вместе с поездом в Вологду прибыл 30-градусный мороз. Новогодние программы продлились до самого вечера, с волшебником смогли встретиться более 300 вологжан.

Поезд пройдет более 36 тыс. км по стране, остановится в 36 городах. "В общей сложности поезд посетит 31 регион страны от Великого Устюга до Черного моря, на восток до Екатеринбурга, и вернется обратно на север. Это пробный проект, мы изучим отзывы и в следующем году, возможно, будут новые города и регионы. Все билеты почти во всех городах выкуплены, и мы задумываемся, как увеличить возможности поезда принять еще большее количество детей", - привела пресс-служба слова генерального директора дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД" Антона Петрова.