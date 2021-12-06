Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения Волгоградской области превышен на 82%

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отметило превышение порогового значения заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения на 82%. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"На 48-й неделе 2021 года (22.11 - 28.11.2021) на территории Волгоградской области интенсивный показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 79,9 на 10 тыс. населения с приростом в сравнении с предыдущей неделей на 11%. По совокупному населению эпидемический порог заболеваемости ОРВИ ниже уровня на 17%, среди детских возрастных групп не превышены, отмечается превышение порогового значения среди взрослого населения на 82%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сдерживанию роста случаев острых респираторных заболеваний среди детей способствует мера по разобщению обучающихся. Так, на прошедшей неделе в связи с ОРВИ в 75 образовательных учреждениях области (в группах детских садов, по классам школ, школ-интернатов и колледжей) были введены ограничения занятий.

По состоянию на 3 декабря, в Волгоградской области привились от гриппа 1 млн 245 тыс. человек, что составляет 50,3% от численности населения в регионе.