Ярославский врио губернатора поручил нормализовать работу городского транспорта

ТАСС, 6 декабря. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил устранить сбой в работе общественного транспорта, часть которого утром 6 декабря не вышла на маршруты. В результате горожане были вынуждены ждать автобусы в течение 40 минут на 20-градусном морозе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Михаил Евраев поручил нормализовать ситуацию с работой транспорта в Ярославле и привлечь к ответственности виновных в невыходе автобусов пассажирского автотранспортного предприятия № 1 города Ярославля сегодня утром", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Евраев поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову до 7 декабря доложить о причинах случившегося, а также рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц.

Реорганизация маршрутной сети общественного транспорта в Ярославле началась в июле. Предполагался отказ от маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, организация новой схемы движения общественного транспорта, расширение возможностей оплаты проезда.

Как ранее сообщал Евраев, Центр управления регионом фиксирует большое количество обращений от жителей Ярославля, касающихся работы общественного транспорта. Ситуацию с задержками рейсов, дефицитом автобусов глава региона назвал форс-мажорной. Тогда по поручению Евраева в город пригласили для работы крупных федеральных перевозчиков. С двумя из них уже заключены договоры, автобусы прошли обкатку 4-5 декабря. С третьим перевозчиком договор будет заключен в течение этой недели.