Депутат Госдумы не считает нужным введение новых ограничений из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Введение дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ, из-за появления нового штамма "омикрон" в России не требуется. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"В этом, по сути дела, смысла нет. <…> В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли закрывать границы РФ в связи с выявлением омикрон-штамма.

Хубезов также отметил, что, несмотря на то, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России существенно увеличились, процесс иммунизации необходимо ускорить. "Нам не просто нужно вакцинировать, вот сейчас говорят 80% населения, а нужно их вакцинировать примерно за полгода, лучше даже еще быстрее", - добавил он.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.