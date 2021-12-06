В Липецкой области разрешили работу общепита при вакцинации персонала от COVID-19

ТАСС, 6 декабря. Глава Липецкой области подписал постановление, по которому учреждения общественного питания могут возобновить ночную работу, если все сотрудники сделали прививку против COVID-19, переболели не позднее полугода и имеют прививку против гриппа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Фудкорты в торговых и развлекательных центрах Липецкой области могут возобновить свою работу при условии, что все сотрудники данных организаций, задействованные в текущей деятельности, завершили вакцинацию от COVID-19 препаратами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, либо переболели коронавирусной инфекцией и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев, а также вакцинированы от гриппа в предэпидемический период сезона 2021-2022 годов", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении, при полной вакцинации всех сотрудников могут также возобновить ночную работу кафе и рестораны, которые сейчас не могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00 мск. Ранее сообщалось, что с конца октября из-за роста заражений коронавирусом в Липецке запретили ночную работу учреждений общественного питания, а днем разрешили вход только по QR-кодам.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация представителей некоторых профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других. План вакцинации составляет 80% взрослого населения, или 730 008 человек. По данным на 6 декабря, в регионе однократно привито 659 307 человек, двукратно 606 778 человек, план выполнен на 90,3%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 76 827 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 315 человек, 2 499 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов.