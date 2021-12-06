Свободный коечный фонд для больных ковидом в Самарской области вырос до 48,3%

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Самарской области за неделю сократилось на 20%, свободный коечный фонд вырос до 48%. Количество госпитализированных с ковидом и подозрением на него снизилось на 51%, расход кислорода - на 46%, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Эпидобстановку в регионе характеризует некоторое снижение ежедневной статистики случаев коронавируса. За 48-ю неделю, по информации руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, был зафиксирован 6 241 случай, что на 20% меньше в сравнении с неделей ранее. Свободный коечный фонд составляет 48,3%", - говорится в сообщении.

Самые высокие показатели по заболеваемости сохраняются среди работников сферы услуг. В других профессиональных группах продолжается позитивный тренд на снижение заболеваемости. "При этом руководитель ведомства отметила тревожный факт: было выявлено почти 11% бессимптомных носителей инфекции, это наибольший показатель за несколько месяцев", - сообщает пресс-служба.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что почти на 19% снизилось число пациентов с COVID-19 на амбулаторном лечении. На стационарном этапе число пациентов с коронавирусом и подозрением на него снизилось почти на 51% и среднесуточный расход кислорода - на 46%. Сейчас в стационарах проходят лечение 3 866 человек с коронавирусом и подозрением на него.

На 21% снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией. ОРВИ заболело на 14,4% больше жителей региона, чем неделей раньше - 18 тыс. человек. Охват вакцинации против гриппа составляет 17%.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Самарская область находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в сутки - 6 ноября было выявлено 865 случаев. Коллективный иммунитет в регионе превысил 56%, полный курс вакцинации прошли 1,6 млн человек.