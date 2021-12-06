Во Франции закрывают дискотеки и усиливают масочный режим для борьбы с COVID-19

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Французские власти ужесточили меры для борьбы с COVID-19, но наиболее жестких шагов удалось избежать. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс по итогам заседания Совета обороны, которое было посвящено ситуации с распространением нового коронавируса.

Он подчеркнул, что вирус активно распространяется по территории страны и "необходимо усилить щит вакцинации". "Единственное исключение, которые мы делаем из принципа не ограничивать [социальную] активность. Мы закрываем дискотеки на четыре следующие недели", - сказал глава правительства. Он уточнил, что данная мера будет действовать с пятницы и продлится до начала января. Кастекс подчеркнул, что этот шаг связан с тем, что коронавирус активно распространяется среди молодежи, а "ношение масок весьма затруднительно в этих помещениях".

Он также отметил, что начиная с четверга в школах усиливается масочный режим, также вводятся ограничения на занятия подвижными видами спорта в закрытых помещениях. Еще одна мера касается введения режима удаленной работы в течение 2-3 дней в неделю, "в случае если это возможно". При этом государственным организациям правительство рекомендует ввести до трех дней удаленной работы.

Вместе с тем наиболее жесткие меры, такие как локдаун и комендантский час, не являются актуальными, отметил глава правительства.

Количество пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно увеличивается с конца октября, сейчас их насчитывается 11,3 тыс., из них 2 тыс. находятся в реанимации. Сейчас пациенты с коронавирусом занимают 40% коечного фонда медучреждений страны. С начала эпидемии в марте 2020 года во Франции умерли около 120 тыс. человек.

По данным Минздрава Франции, более 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них более 51 млн прошли полный курс вакцинации. Около 10 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.