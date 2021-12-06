Во Франции выявили 25 случаев заражения штаммом "омикрон"

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Французские медики выявили 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил в понедельник глава Минздрава страны Оливье Веран по итогам заседания Совета обороны, которое было посвящено ситуации с распространением нового коронавируса.

"Во Франции <...> выявлено 25 случаев заражения штаммом "омикрон", 21 - это завозные случаи", - отметил Веран, добавив, что четыре случая связаны с распространением нового штамма на территории страны.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм выявлен более чем в 40 странах.