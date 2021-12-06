Почти половина населения Самарской области привилась от коронавируса

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Самарской области снизились, за неделю в регионе привилось на 4% жителей меньше, чем неделей ранее. План по вакцинации составляет около 77%, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Темпы вакцинации снизились - за неделю были привиты чуть более 55 тыс. жителей, тогда как неделей ранее - на 2,4 тыс. больше. Привито первым компонентом вакцины 1 564 288 жителей, что составляет 76,9% от плана и 49,6% от населения области. Повторно вакцинировано 179 085 человек, это 47% от планового значения на данный момент", - говорится в сообщении.

При этом в семи районах области был достигнут плановый показатель по вакцинации. Отмечается, что в регионе работает около 200 прививочных пунктов по всей области. В частности, в Самаре в колледже им. Ляпиной ежедневно прием ведут пять прививочных бригад.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Самарская область находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в сутки - 6 декабря было выявлено 865 случаев. Коллективный иммунитет в регионе составляет превысил 56%, полный курс вакцинации прошли 1,6 млн человек.