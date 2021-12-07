Вместительные автобусы выедут на маршруты в горные села Кабардино-Балкарии с 7 декабря

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Автобусное сообщение возобновят с 7 декабря в горных селах в Кабардино-Балкарии в прежнем графике, на маршруты выедут вместительные автобусы. Ранее на этом направлении задействовали транспорт малой вместимости. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В связи с обращениями жителей селений Верхняя Балкария и Хушто-Сырт информируем вас о том, что по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова проведены все необходимые мероприятия по восполнению парка автобусного транспорта большей вместимости на маршрутах Нальчик - Хушто-Сырт и Нальчик - Верхняя Балкария, а также восстановлению работы транспорта с утра 7 декабря по установленному графику движения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в автотранспортном предприятии Нальчика 14 ноября сгорело семь автобусов. Жители сел Нижний Чегем, Верхняя Балкария и других высокогорных населенных пунктов были обеспечены автобусами малой вместимости.