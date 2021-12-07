В США вручили медали и дипломы американским лауреатам Нобелевской премии

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Посол Швеции в США Карин Улофсдоттер в понедельник вручила медали и дипломы американским ученым, удостоенным в 2021 году Нобелевских премий.

Награды получили лауреат премии в области физики Сюкуро Манабэ, химии - Дэвид Макмиллан и экономики - Джошуа Ангрист. Торжественная церемония прошла в очном формате в Национальной академии наук в Вашингтоне, трансляция велась на сайте этой организации.

Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук в этом году принял решение разделить премию на две части: первую присудили немецкому ученому Клаусу Хассельману и японо-американскому исследователю Сюкуро Манабэ "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления", а вторую - итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах - в масштабах от атомных до планетарных".

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля также была разделена на две части между исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом и канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом. Ангрист и Имбенс получат половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", Карду вторая часть награды присуждена "за его эмпирический вклад в экономику труда".

Британо-американский исследователь Дэвид Макмиллан вместе с немецким ученым Беньямином Листом удостоены премии по химии "за развитие асимметрического органокатализа" - "гениального инструмента для построения молекул".

О вручении премий в 2021 году

Нобелевские медали и дипломы лауреатам, которых в 2021 году 13 человек, вручат в разных странах. Ранее в понедельник в резиденции посла Швеции в Лондоне диплом и медаль были вручены лауреату Нобелевской премии по литературе Абдулразаку Гурне, а Джорджо Паризи получил награду в Риме в Университете "Сапиенца".

7 декабря в Берлине в Обществе развития науки Макса Планка пройдет церемония в честь Клауса Хассельмана и Беньямина Листа. 8 декабря в Центре Бекмана Национальной академии наук США в Ирвине (Калифорния) посол Швеции вручит дипломы и медали лауреатам по физиологии и медицине Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, а также Дэвиду Карду и Гвидо Имбенсу.

10 декабря церемония вручения Нобелевской премии мира состоится в ратуше Осло. В этом году премия присуждена главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Норвежский Нобелевский комитет ожидает, что лауреаты премии мира 2021 года примут в ней участие, как и прошлогодний лауреат - Всемирная продовольственная программа - в лице ее исполнительного директора Дэвида Бисли. Обладатели награды прочитают традиционные Нобелевские лекции.

В Стокгольме 10 декабря Нобелевский фонд будет чествовать лауреатов этого года на церемонии в ратуше города. Ожидаются выступления председателя Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хелдина, глав Нобелевских комитетов. На торжества приглашены король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль.

С 1901 года лауреатами 609 Нобелевских премий стали 975 человек и организаций. Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон (1,09 млн долларов по нынешнему курсу).