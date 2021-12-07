Занятия первой смены в школах Анадыря отменили из-за пурги

ТАСС, 7 декабря. Уроки для школьников первой смены отменили в Анадыре на Чукотке из-за пурги. При этом движение общественного транспорта, приостановленное 6 декабря по метеоусловиям, возобновилось, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Уроки для первой смены отменены - пурга еще бушует. Но движение автобусов возобновлено", - уточнили в мэрии окружной столицы.

Циклон обрушился на Чукотку в ночь на 6 декабря, порывы ураганного ветра достигали 40 м/с. 6 декабря отменили вылеты пяти рейсов, движение общественного транспорта также приостановливалось.