Суд в Бразилии потребовал от властей принять решение насчет ковид-паспортов для приезжих

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии (STF) дал правительству страны двое суток на принятие решения относительно возможности введения обязательного требования о вакцинации от COVID-19 для всех приезжающих в страну иностранцев. Об этом сообщает в понедельник телеканал Globo .

Как уточняется, судебное постановление было принято по обращению партии "зеленых", пытающейся добиться от исполнительной власти введения таких ограничений в соответствии с рекомендацией Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). В своем обращении в суд они указали на "инертность федерального правительства" в пересмотре действующих правил въезда иностранцев "в свете возможного распространения новой разновидности COVID-19, а также приближения праздников и крупных туристических мероприятий (таких, как карнавал)".

В ноябре Anvisa опубликовало на своем сайте рекомендацию, в соответствии с которой предлагалось ограничить въезд в Бразилию лиц, не привитых от коронавирусной инфекции нового типа. Тех, у кого нет прививки от коронавируса, санитарные власти хотят по прибытии в страну отправлять на карантин до получения результатов ПЦР-теста или исследования на антигены к COVID-19. Такие анализы можно будет сдать не ранее чем через пять дней после въезда.

На данный момент, все кто прилетают в Бразилию должны заполнить декларацию о согласии с действующими здесь санитарными нормами, а также предоставить отрицательный результат исследования на COVID-19. Наземные границы с соседними государствами остаются закрытыми.

По информации телеканала, на вечер понедельника было запланировано соответствующее межведомственное совещание по вопросу о возможном ужесточении порядка въезда иностранцев, однако оно было отменено после судебного постановления. Президент страны Жаир Болсонару последовательно выступает за то, что вакцинация от COVID-19 должна быть делом исключительно добровольным, а также против любых ограничений для не привитых. Сам политик, который до сих пор отказывается прививаться от коронавируса, неоднократно высказывал скептическое отношение относительно эффективности препаратов для иммунизации против COVID-19, подчеркивая, что их применение не способно блокировать распространение инфекции.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты более 137 млн. 14,6 млн жителей ревакцинированы. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились свыше 22 млн человек, умерли 615 тыс. заболевших.