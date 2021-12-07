В МИД ЮАР заявили о тесном сотрудничестве со странами БРИКС по исследованию омикрон-штамма

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые ЮАР ведут совместные исследования, обмениваются информацией с коллегами из стран БРИКС по штамму "омикрон". Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Клейсон Моньела в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"Безусловно, мы плотно сотрудничаем со странами БРИКС, в частности, наши ученые ведут совместные исследования, обмениваются информацией и опытом, включая геномное секвенирование "омикрона". Ученые делятся своими наблюдениями с коллегами из других стран БРИКС - Россией, Индией, Китаем, Бразилией", - сказал Моньела газете.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что Россия запросила образец нового штамма коронавируса "омикрон". Отвечая на вопрос, отправила ли уже ЮАР биоматериал "омикрона" в Россию, представитель МИД ответил: "Я не уверен, что образцы уже отправлены, но, учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки".

Между тем Моньела отметил, что в ЮАР пока ни одному заболевшему новым штаммом не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Согласно наблюдениям ученых и Минздрава страны, новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов, добавил он.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале минувшего месяца, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм выявлен более чем в 40 странах, в том числе в России.