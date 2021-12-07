Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес привился бустерной дозой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он сообщил в понедельник.

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами.

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда?

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"Сегодня я получил бустерную дозу "Спутника V" в рамках моей прививочной схемы", - написал он в Twitter.

Глава государства также призвал граждан, которые еще не завершили вакцинацию, не откладывать вторую прививку.

Фернадес привился "Спутником V" в первый раз в январе после того, как Минздрав Аргентины разрешил использовать российский препарат для вакцинации лиц старше 60 лет.