Число введенных в эксплуатацию дорожных объектов в Приморье в 2022 году увеличится вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 16 объектов дорожного строительства, в том числе построить три участка дорог в туристическом кластере "Приморье", реконструировать девять и построить два мостовых перехода, сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Это вдвое больше, чем в 2021 году.

"В 2021 году полностью завершено строительство по восьми объектам, из них введены в эксплуатацию пять. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще три объекта строительства. В 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 16 объектов строительства", - сообщили в Минтрансе края.

Так, в 2022 году планируется реконструировать участок автодороги Уссурийск - Пограничный - госграница, реконструировать шесть мостовых переходов на автодороге Артем - Находка - порт Восточный, которая является важной транспортной артерией и соединяет Владивосток с развитым портом и третьим крупнейшим городом региона Находкой. Также планируется построить мост через реки Соколовка и Осиновка и ввести в эксплуатацию другие объекты. Кроме того, в 2022 году специалисты планируют начать реконструкцию путепровода через железную дорогу, двух мостов и участка трассы на автодороге Артем - Находка - порт Восточный, а также ремонт моста через реку Илистая на трассе Сибирцево - Жариково - Комиссарово.

В краевом Минтрансе сообщили, что в 2021 году выделили более 4 млрд рублей на ремонт дорог региона общей протяженностью более 170 км, в том числе 58,5 км ремонтируется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2022 году специалисты намерены отремонтировать участки автодорог протяженностью 106,6 км, почти 50 км из них отремонтируют по нацпроекту.

"Стоит отметить, что все объекты строительства и реконструкции были включены в план не случайно, а с учетом поручений губернатора края по результатам выездных совещаний в муниципальные образования, заключений по результатам обследования автомобильных дорог и мостов специалистами министерства, предложений, замечаний ГИБДД и прокуратуры Приморского края (муниципалитетов), обращений граждан, поступающих в министерство, мнений граждан, участвовавших в социологических опросах, проводимых министерством", - уточнили в краевом Минтрансе.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".