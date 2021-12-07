Введенный из-за сильного снежного циклона режим ЧС отменили в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровска сняли режим ЧС, введенный из-за сильных снегопадов, прошедших в региональной столице и в других городах и поселениях Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Мэр города Сергей Кравчук подписал постановление о снятии режима ЧС", - сказали в пресс-службе.

Работы по ликвидации последствий циклона продолжаются. Дороги чистят в ночное время. Также идет расчистка дворов.

Ранее глава Хабаровска на своей странице в Instagram сообщал, что с городских дорог вывезли 28 тыс. кубометров снега. Он отметил, что ежедневно из бюджета города только на вывоз снега требуется более 1 млн рублей. Это без учета заработной платы рабочих, стоимости горючего, приобретения запасных частей для уборочной техники. По словам Кравчука, ситуация осложняется тем, что объем финансовых средств, выделяемых краевому центру, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократили.

Мэр добавил, что очистили 48% дворовых проездов, все подходы к подъездам, 75% тротуаров, 96% контейнерных площадок, 87% подходов к газгольдерам. Сейчас особое внимание уделяется очистке кровель домов.

С середины прошлой недели территория Хабаровского края была под воздействием южного циклона, пришедшего из Кореи. В Хабаровске был введен режим ЧС.