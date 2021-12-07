В Приморье ограничили проезд на участках четырех трасс

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Проезд на участках четырех трасс ограничили в Приморье после циклона с сильным снегом, на одном из участков проезд возможен только для легковых автомобилей, сообщил во вторник Примавтодор в своем Telegram-канале.

"Проезд временно ограничен на участках автодорог Михайловка-Турий Рог, Михайловка-Турий Рог-Кировка, Уссурийск-Пограничный-Байкал - здесь объезды по полевым дорогам. На участке автодороги Борисовка-Кугуки-Линевич-Утесное движение только для легковых автомобилей, для большегрузов - объезд через Уссурийск. Везде, где ограничено движение, к работе приступила тяжелая снегоуборочная техника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заблокированных поселений в крае нет, проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Температура воздуха составляет от одного до 13 градусов мороза.

30 ноября регион оказался во власти циклона, который принес снег и сильный ветер, в некоторых районах выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке зафиксировали рекордную скорость ветра - 34 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами края, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, были повреждены крыши домов и школ.