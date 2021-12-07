"Известия": в Роспотребнадзоре разработают эпидемиологический атлас с детализацией до дома

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают электронный эпидемиологический атлас с максимальной детализацией - вплоть до дома пациента, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сотрудника организации.

Заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора Геннадий Побединский рассказал изданию, что сегодня уже существуют работы по картографическому отображению ситуации с разными инфекциями, но большинство из них дают информацию по городу, региону или стране. "Наш подход позволяет представлять информацию не только по регионам. Мы берем официальные данные, поэтому можем отобразить на картах электронного эпидемиологического атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах", - сообщил "Известиям" специалист.

Такая детализация карты поможет оценивать ситуацию в конкретной местности, изучать активные очаги и проводить необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Координаты случая заражения вносятся в атлас согласно данным больничных листов и в обезличенном виде. Атлас будет доступен интернет-пользователям по ссылке на сайте Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора. Если Россия перейдет на электронные больничные листы, то данные можно будет обновлять в режиме, приближенном к реальному времени.

Атлас должен будет оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов, а также стать систематизированным собранием карт, отражающих инфекционную заболеваемость. Разрабатывается и специальная карта по заболеваемости коронавирусной инфекции, отмечает газета.

Разработка атласа осуществляется в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2021-2025 годы и будет полностью завершена к 2025 году, сообщает издание.