Занятия первой смены в школах ХМАО отменили из-за 30-градусных морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников школ в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отменили 7 декабря утром из-за сильных морозов.

"7 декабря занятия первой смены с первого по восьмой класс отменяются. На момент объявления: температура минус 33,3 градуса, ветер два м/с", - сообщила администрация Нефтеюганска в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" о посещении школ.

Также с первого по восьмой класс отменяются занятия у учеников первой смены в Югорске. В свою очередь в Сургуте, Радужном, Когалыме отменили занятия первой смены с первого по 11 класс из-за температуры воздуха от минус 36 до минус 40 градусов, а в Нижневартовске, Лангепасе и Ханты-Мансийске - с первого по четвертый класс в связи с температурой воздуха от 28 до 29 градусов мороза.

По данным регионального гидрометцентра, утром 7 декабря в ХМАО ожидается до минус 35-40 градусов, днем - до минус 25-30 градусов.