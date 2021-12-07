Новые кадровые центры откроются до конца года в четырех районах Бурятии

УЛАН-УДЭ, 7 декабря. /ТАСС/. Новые кадровые центры откроются до конца года по национальному проекту "Демография" в четырех районах Бурятии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в правительстве региона.

"В рамках федерального проекта "Содействие занятости" в республике модернизируется служба занятости. До конца года новые кадровые центры "Работа России" начнут работать в Еравнинском, а также отдаленных Закаменском, Баргузинском и северном Муйском районах. Оказание услуг для граждан в таких новых центрах переводится в формат по принципу "жизненных ситуаций", а в работе с работодателями упор сделан на решение бизнес-задач, реализацию инвестиционных проектов", - сообщили в правительстве.

Кадровые центры будут работать на новых цифровых платформах, предусмотрен полностью электронный документооборот. "Сотрудники службы занятости проходят переобучение для работы с новыми системами, - добавили в правительстве. - Основным онлайн-ресурсом для работы, в том числе в новых кадровых центрах в районах, станет общероссийская база вакансий "Работа в России".

В марте 2021 года по нацпроекту в столице Бурятии открыли современный Центр занятости населения Улан-Удэ. В 2021 году на мероприятия по модернизации системы учреждений в сфере занятости населения предусмотрели около 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, уровень регистрируемой безработицы в Бурятии снизился. Пик обращений в агентство занятости пришелся на начало августа 2020 года - тогда уровень регистрируемой безработицы достиг 6,7%, к концу 2020 года он снизился до 4,9%. Ситуация на рынке труда стабилизирована. В 2020 году в службы занятости обратились 51 тыс. жителей Бурятии - в два раза больше, чем в 2019 году. Притом свыше 42 тыс. были признаны безработными.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни", "Содействие занятости". Цель последнего - помочь жителям повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.