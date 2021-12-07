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Пандемия COVID-19

Для въезда в Колумбию с 14 декабря будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19

Какие сертификаты будет признавать страна, не уточняется

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Колумбии начнут требовать от въезжающих в страну сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса с 14 декабря. Об этом сообщил в понедельник президент республики Иван Дуке.

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"По рекомендации совета экспертов министерства здравоохранения Колумбии с 14 декабря все путешественники старше 18 лет, которые въезжают в Колумбию, должны будут показать сертификат о полностью пройденной вакцинации от COVID-19", - написал он в Twitter.

Дуке не уточнил, какие сертификаты будет признавать Колумбия. Сейчас власти страны просят от въезжающих только заполнить декларацию на сайте.

К настоящему моменту в республике с 50-миллионным населением полностью привиты 25,3 млн человек. Для иммунизации населения в Колумбии используют вакцины консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также фирм AstraZeneca, Janssen, Moderna и Sinovac Biotech.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 5 млн человек, умерли 128,7 тыс.

Теги
КолумбияПандемия COVID-19
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