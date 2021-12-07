Первые в Приморье газомоторные станции планируется построить в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Первые в Приморье станции для заправки газомоторным топливом планируется построить в Уссурийске, где уже определили три земельных участка, которые подошли бы для их строительства, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Первые станции для заправки газомоторным топливом создадут в Уссурийске. Определены первые участки под их строительство. <...> По словам экспертов, у Уссурийска есть все возможности для создания сети таких заправок: газопровод, который проходит почти через весь город, большой поток транзитного транспорта, крупные коммунальные предприятия, которые могут быть заинтересованы в переводе на газ своей техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газ в 2,5 раза дешевле других видов автомобильного топлива, он более экологичен, его поставки не зависят от работы немногочисленных дальневосточных нефтеперерабатывающих предприятий. Планируется, что газомоторные заправки будут строиться и в других населенных пунктах региона.

"Есть заинтересованность и муниципальных предприятий перевести технику на газ, рядового потребителя - использовать этот вид топлива. Наша задача построить всю необходимую для этого инфраструктуру", - цитируются в сообщении слова министра энергетики и газоснабжения Приморского края Андрея Леонтьева.

Уссурийск - один из крупнейших городов Приморья, в котором живут почти 173 тыс. человек. Это крупный железнодорожный узел на Транссибирской железнодорожной магистрали, там также находятся предприятия пищевой и машиностроительной промышленности строительной индустрии, кислородный завод, мебельная фабрика, картонный комбинат.