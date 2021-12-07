Более 62 тыс. писем уже получил Дед Мороз в 2021 году

ВОЛОГДА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз, чья вотчина расположена в деревня Морозовице Великоустюгского района Вологодской области, получил в этом году уже более 62 тыс. писем. Они приходят даже из таких теплых стран, как Таиланд, Шри-Ланка, Мальта, рассказали ТАСС в администрации Великоустюгского района и в вотчине волшебника.

"На 1 декабря этого года Дед Мороз получил уже 62 751 письмо, за весь прошлый год поступило 221 178 писем, в 2019 году - 264 502 письма", - рассказали на родине волшебника.

Письма прислали, в том числе, из Таиланда, Греции, различных стран Европы, Китая, Шри-Ланки и Мальты, добавили помощники Деда Мороза.

Просьбы детей

Современные дети чаще всего просят у Деда Мороза гаджеты и путешествия, а взрослые - здоровья, окончания пандемии и внуков. Из необычных просьб в этом году было прошение о ковре-самолете, чтобы слетать в Анапу, рассказали в администрации.

"Дети сейчас чаще всего просят у волшебника гаджеты и путешествия, взрослые - менее материальные подарки, просят здоровья, чтобы скорее закончилась пандемия. Внуков просят. Самая необычная просьба, поступившая в этом году, была о волшебном ковре-самолете, чтобы слетать в Анапу", - рассказали помощники волшебника.

Люди и сами присылают Деду Морозу подарки. Чаще всего это вещи, сделанные своими руками, вязанные рукавички, а также письма из разных материалов, шлют праздничные телеграммы и открытки.

Вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом. Считается, что деревня названа так из-за природной аномалии, в этом месте всегда немного холоднее. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды. В этом году волшебник отправился в большое путешествие по стране на поезде - собственной передвижной резиденции. В составе на паровой тяге оборудована приемная волшебника, ретро-вагоны для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с вологодскими сувенирами. Дед Мороз проедет на поезде более 13 тыс. км, остановится в 36 городах и в середине января вернется в Великий Устюг.