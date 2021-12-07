Школьники из Москвы выступят на Международной олимпиаде мегаполисов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московские школьники станут участниками VI Международной олимпиады мегаполисов, основные туры соревнования пройдут 7 и 9 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве началась VI Международная олимпиада мегаполисов. Всего в ней примут участие школьники более чем из 30 городов мира. <...> В соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира, среди которых Москва занимает одно из лидирующих мест. Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на всероссийской и международных олимпиадах", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает, в том числе, обучение в предпрофессиональных классах, например, в инженерных или ИТ-классах. Там дети углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика, по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде.

Заммэра также напомнила, что олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года. Ежегодно в ней принимают участие медалисты состязаний самого высокого уровня. За последние несколько лет олимпиада стала по-настоящему престижным событием, отразив международное признание уровня московского образования. Соревнование пройдет в распределенном формате: участники будут выполнять задания, не покидая своих стран.

"Школьникам в возрасте с 14 по 18 лет из крупнейших городов и столиц мира предстоит сразиться в знаниях по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Каждый город представит команда до восьми человек (по двое на дисциплину). По традиции соревнование открыл междисциплинарный блиц-тур. Команды в течение двух часов выполняли задания одновременно по математике, информатике, химии и физике. Всего нужно решить 80 задач, по 20 на каждый предмет", - поясняется в материале.

Основные туры соревнования пройдут 7 и 9 декабря. Итоги подведут 13 декабря, тогда же в онлайн-формате состоится торжественная церемония закрытия олимпиады, на которой объявят имена победителей и призеров. В 2020 году олимпиада также проходила в распределенном формате. Лучшими в командном зачете стали сборные из Москвы, Ханоя, Бухареста, Гонконга и Кракова.