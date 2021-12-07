Древнее святилище с бронзо-литейным производством нашли археологи в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН обнаружили на памятнике Тартас-1 в Венгеровском районе Новосибирской области объект, предположительно представляющий собой культовый комплекс с бронзо-литейным производством, сообщила в сюжете ютуб-канала научно-образовательного центра "Новая археология" Новосибирского государственного университета старший научный сотрудник ИАЭТ Наталья Ефремова.

"На юго-западной периферии памятника мы встретили очень интересные объекты. Артефакты, обнаруженные здесь, позволили предположить, что перед нами культовый комплекс, связанный не только с погребальной обрядностью древнего человека, но и с бронзо-литейным производством", - сказала Ефремова.

На культовую природу комплекса указывают несколько каркасно-столбовых сооружений, которые помимо ям от конструкций имели и несколько жертвенных ям, в которых археологи нашли кости животных и фрагменты керамики. Также на месте было найдено несколько бронзовых наконечников копий, которые были преднамеренно изогнуты и оставлены в священном месте. На обрядную практику в этом месте указывает находка костей человека, вероятно принесенного в жертву. О бронзо-литейном производстве в данном месте говорит наличие нескольких ям с прокалом - следами от огня и всплесками бронзы. Само святилище относится к восточному варианту пахомовской археологической культуры (10-8 вв. до н. э.).

Неолитический комплекс Тартас-1, находящийся в Барабинской лесостепи, - обширный археологический памятник, включающий некрополь. Раскопки ведутся там несколько лет. Основные захоронения принадлежат андроновской культуре, которая датируется 17-14 веками до н. э.