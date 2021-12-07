В России могут отказаться от единой даты проведения сельхозпереписей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Росстат готов обсуждать возможность отказа от идеи проведения очередной всероссийской сельскохозяйственной переписи в единые сроки по всей стране. Об этом сообщил ТАСС замглавы Росстата Константин Лайкам.

"Прошедшая летом 2021 года сельскохозяйственная микроперепись возродила дискуссию о возможности ухода от единой для всей страны даты проведения сельскохозяйственных переписей. Мы готовы обсудить возможность нормативного определения возможности проводить такое обследование в разные периоды, в зависимости от региона с учетом его уникальных климатических особенностей", - сказал он.

Необходимость учитывать размеры страны при проведении сельскохозяйственной переписи отмечают и в экспертном сообществе. "Очевидно, что для различных регионов нашей страны характерны существенные различия погодно-климатических условий, - отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. - Они, безусловно, оказывают существенное влияние как на характер сельхозпроизводства, так и на подходы к его учету в рамках сельхозпереписи. Сельскохозяйственная микроперепись, проходившая в августе, в очередной раз это наглядно продемонстрировала. Поэтому считаю, что к следующей переписи в 2026 году имеет смысл проработать вопрос дифференциации сроков для получения более детальной картины".

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Фактически было охвачено 46% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан при предусмотренной законодательством норме выборке не менее 30% объектов. Общий охват микропереписи составил, согласно предварительной оценке, 16,9 млн сельхозпроизводителей. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.