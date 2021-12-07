Два из трех оставшихся очагов коронавируса ликвидировали в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. На территории Тюменской области остался один очаг коронавируса в Иоанно-Введенском женском монастыре, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг коронавирусной инфекции в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви. Очаги в АСУ СОН ТО "Винзилинский психоневрологический интернат" и в АСУ СОН ТО "Ишимский геронтологический центр" закрыты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Винзилинском психоневрологическом интернате заболевших было 29 человек (контактных 75), в Ишимском геронтологическом центре - 6 человек (контактных 63), а в Иоанно-Введенском женском монастыре - 21 (контактных 19).

За минувшие сутки зарегистрировано 307 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 82 739 случаев коронавируса, выздоровели 64 454 человека, полный курс вакцинации прошли 812 549. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 60,2%.