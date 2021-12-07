Стела "Город трудовой доблести" открылась в Красноярске возле оборонного завода

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" открылся в Красноярске на площади возле завода, где в Великую Отечественную войну производили боеприпасы и военную продукцию, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В мае 2021 года звание "Город трудовой доблести" присвоено Красноярску.
"Сегодня, в день рождения нашего замечательного края, мы открываем мемориальный комплекс, сердцем которого является эта стела с очень простым, но символичным названием: "Город Красноярск - Город трудовой доблести". Это звание наш город получил в особый год. В год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны", - сказал на церемонии открытия губернатор Красноярского края Александр Усс.
Стела установлена на правом берегу Красноярска, где в годы войны были размещены эвакуированные производства, возле завода "Красмаш". С 1941 по 1945 гг. работники цехов завода обеспечивали армию артиллерийскими орудиями, минами, снарядами и другой жизненно необходимой военной продукцией. На 17-метровой стеле закреплена памятная доска, по сторонам установлены бронзовые панно на шести пилонах с ретроспективой трудовых достижений красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период Великой Отечественной войны, а также четверостишия из стихотворения "Новостройка" красноярского поэта Игнатия Рождественского.
С первого дня войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году в самый сложный момент Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними - 30 тыс. рабочих. В первой половине сороковых годов XX века Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.