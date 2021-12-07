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Штормовое предупреждение объявили в горной части Хакасии

В регионе ожидается сильный ветер с порывами 25-30 м/с

ТАСС, 7 декабря. Штормовое предупреждение объявлено во вторник, 7 декабря, в горной части Хакасии. Об этом говорится в сообщении управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики.

"По информации Хакасского гидрометцентра, днем 7 декабря в горах республики (метеостанция Ненастная) ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 25-30 м/с. Гражданам следует проявить осторожность и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

Туристам рекомендовано не выходить на маршруты во время действий штормового предупреждения. Непогода также способна нарушить работы объектов ЖКХ и энергетики, а также привести к росту числа ДТП на автодорогах в этой части республики.

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