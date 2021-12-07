Московские ветеринары за год помогают около 15 тыс. питомцев с особенностями и травмами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 15 тыс. животных, имеющих особенности развития или травмы, поступают за год на лечение к московским ветеринарам в государственных клиниках. Для скорейшего выздоровления и высокой продолжительности жизни такие питомцы требуют много внимания со стороны человека, сообщили во вторник ТАСС в столичном комитете ветеринарии.

"В год на прием к ветеринарам государственных клиник приводят порядка 15 тыс. животных с особенностями. Это 3% от общего числа обращений. Нередко в столичные государственные клиники неравнодушные люди приносят животных с различными травмами, которых они нашли, например, на улице. После оказания ветеринарной помощи клиенты нередко оставляют питомцев себе", - уточнили в пресс-службе комитета.

Ветеринары отмечают, что продолжительность жизни животного с особенностями целиком и полностью зависит от качества питания и условий его содержания. Иногда в клиники подбрасывают пострадавших животных - как взрослых, так и совсем маленьких, и врачи обязательно проводят необходимый курс лечения. Во время восстановления они находятся под присмотром специалистов, а после клиника сообщает о животном в приют.

Приютам в Москве большую поддержку, в том числе в лечении животных, оказывают волонтеры. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер", такое направление среди добровольцев развивается довольно активно. Учреждение совместно с добровольческим сообществом столицы инициирует акции помощи и добрые марафоны, которые направлены на поддержку бездомных животных и тех, кто развивает зоозащитные проекты. Неравнодушные горожане всегда с большим удовольствием отправляются помогать в приюты для бездомных животных. Там они выгуливают питомцев, вычесывают их и берут на себя многие другие заботы.

"С начала года в рамках акций по сбору корма и аксессуаров для бездомных животных было собрано более 4 тонн корма и более 250 необходимых предметов для ухода за питомцами. Кроме того, "Мосволонтер" проводит акции по сбору лекарств нуждающимся в медикаментозной помощи собакам и кошкам. Например, волонтеры и неравнодушные горожане передали почти 9 тыс. штук различных препаратов для лечения четвероногих друзей", - рассказал собеседник агентства.

Помощь в приюте

Как рассказали ТАСС в одном из столичных приютов - Кожуховском, животные с травмами не редкость, к таким они относятся с особым вниманием. "К сожалению, у нас часто бывают травмированные животные, пострадавшие от рук человека. Таких подопечных требуется сначала привести в порядок - вылечить и социализировать, ведь после негативного опыта с человеком нужно время, чтобы животное снова поверило в доброту", - отметили в пресс-службе организации.

В этот приют поступают в основном животные по отлову. В среднем в год в добрые руки сотрудникам удается пристроить около 600-1 000 животных, но примерно столько же ежегодно к ним и привозят. "К сожалению, огромное количество животных поступает в осенний период, после дачного сезона. Не все владельцы ответственно относятся к своим питомцам", - пояснили в Кожуховском приюте.

Сейчас там живут около 2,8 тыс. собак и порядка 300 кошек. Пристроить животных не так уж просто, не все они готовы сразу идти на контакт с людьми после негативного жизненного опыта. Среди таких - Ариель, которая была найдена совсем маленькой вместе с другими щенками на территории одной из столичных промзон.

"Все щенки были очень пугливы и не имели опыта положительного общения с человеком, ведь для того, чтобы выжить на улице, нужно быть осторожным. После карантина ее вместе с братьями и сестрами высадили в общий сектор, где волонтеры занялись их социализацией. Помимо прочего, мы сделали ей красивые фотографии и разместили объявления в интернете. Отклик был большой из-за необычной внешности, но как только люди понимали, что Ариель боится их и не прыгает сразу обниматься, они пропадали", - пояснил собеседник ТАСС, отметив, что история Ариель закончилась благополучно, и она нашла новых хозяев.

В кошачий приют "Муркоша", где одновременно проживают около 600 питомцев разных пород и возрастов, также нередко поступают животные с травмами. "К нам поступают кошки в разном состоянии, бывают и те, которым пришлось пережить многое. Например, котик Никитис был найден со сломанным позвоночником, уже в опарышах. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. Теперь у него пожизненно препараты, контроль состояния посредством УЗИ, но радует, что месяц назад кот наконец нашел свою семью и уехал домой", - рассказали ТАСС в организации.

В "Муркоше" есть и взрослые кошки, и совсем маленькие котята. В среднем ежегодно в новый дом уезжают около 1 тыс. питомцев, и в этом году семью нашли 737 котов, а за семь лет работы приюта - 6,3 тыс. животных. "Наша команда уверена, что у каждой кошки - будь это возрастной или особенный питомец - есть шанс стать домашней и счастливой", - отметили в приюте.