Глава МВД наградил полицейского, спасшего провалившегося под лед мальчика

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственной медалью полицейского Владимира Пятыркина, который спас провалившегося под лед озера Савино в Мордовии мальчика. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Республики Мордовия майора полиции Владимира Пятыркина медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - сказала она.

По словам Волк, в выходной день Пятыркин находился около своего дома неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед. "Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который был по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Оперативный дежурный вплавь добрался до мальчика и вытащил на берег", - добавила представитель МВД. Затем полицейский переодел ребенка, отвез домой и передал родственникам.

Благодаря грамотным действиям полицейского в экстремальной ситуации, его мужеству и отваге жизнь ребенка была спасена, подчеркнула Волк.