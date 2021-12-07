Бриллиантовый знак Галины Волчек выставят на аукционе "Екатерининской Ассамблеи"

ТАСС, 7 декабря. Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова передала на благотворительный аукцион "Екатерининской Ассамблеи" бриллиантовый Морозовский знак из коллекции народной артистки СССР Галины Волчек, которая с 1989 по 2019 год возглавляла московский театр "Современник". Аукцион состоится 10 декабря в Екатеринбурге, сообщили во вторник в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

"Чулпан Хаматова передала на благотворительный аукцион Бриллиантовый Морозовский знак из коллекции украшений <…> Галины Волчек. В 2019 году Галины Волчек не стало, и ее семьей было принято решение передать коллекцию украшений в фонд "Подари жизнь" для последующей продажи в пользу его подопечных. Всего на сегодня существует шестнадцать таких знаков, выполнены они из белого золота и бриллиантов. Морозовские знаки вручались бизнесменам и общественным деятелям ХХI века, которые сделали огромный вклад в развитие современной благотворительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, лотом благотворительного аукциона станет полное собрание сочинений Оскара Уайльда 1912 года выпуска под редакцией К. И. Чуковского - его предоставил генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын. "Полное собрание сочинений Оскара Уайльда с критико-биографическим очерком и портретом автора под редакцией К. И. Чуковского вышло всего в восьми экземплярах в 1912 году. Собрание сочинений в двух томах является предметом антиквариата", - рассказали в пресс-службе.

Также у участников аукциона появилась возможность стать обладателями иконы конца XIX - начала XX веков "Пантелеймон-целитель", которую передал в качестве лота генеральный директор АО Группа Синара Михаил Ходоровский. "На иконе изображен великомученик Пантелеймон, которого верующие прославляют как врача-целителя, <…> существовало поверье, что святой помогал при "моровых болезнях" - эпидемиях. Икона выполнена профессиональным иконописцем в технике масляной живописи. Является предметом антиквариата", - добавили в пресс-службе.

Проект "Екатерининская Ассамблея" - благотворительное мероприятие по сбору средств среди промышленников и предпринимателей Свердловской области - реализуется с 2011 года, проводится по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. Центральное событие ежегодного благотворительного вечера "Екатерининская Ассамблея" - благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные денежные средства в виде гранта идут в пользу выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За десять лет проведения "Екатерининской Ассамблеи" на реализацию социально важных проектов благотворительных фондов и некоммерческих организаций направлено более 220 млн рублей. ТАСС является информационным партнером проекта.