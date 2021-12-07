В Москве за сутки может выпасть до 15 см снега

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Снегопад сохранится в Москве в течение всего дня, за сутки в городе может выпасть до 15 см снега. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозам синоптиков, снегопад сохранится в течение всего дня. Температура воздуха - минус 3 - минус 1 градус, во второй половине дня возможен переход через ноль градусов к положительным значениям. За ночь прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 5 см. Всего за сутки может выпасть до 15 см снега", - говорится в сообщении.

Специалисты комплекса до конца суток трижды проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой: в 10:00, 16:00 и 23:00. При необходимости цикл работ будут повторять чаще.

Повсеместно ведутся работы по очистке улично-дорожной сети от снега. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

"Просим водителей быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб, учитывать график выхода на подметание коммунальной техники при планировании поездок", - заключается в материале.