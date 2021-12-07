Электроснабжение в Псковской области, нарушенное непогодой, восстановили

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в Псковской области, ранее нарушенное непогодой. Восстановлено порядка 16 тыс. км линий электропередачи, сообщила во вторник пресс-служба "Россети Северо-Запад".

Проблемы с электроснабжением возникли в Псковской области в конце ноября, когда на регион обрушилась непогода. Днем 30 ноября власти сообщали, что без электроснабжения остаются более 12 тыс. жителей Псковской области. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в восточной и юго-восточной частях области.

"Россети Северо-Запад" восстановили в Псковской области 16 тыс. км ЛЭП после снегопадов и ледяных дождей. Энергетики включили 791 линию электропередачи и 8 тыс. трансформаторных подстанций. Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включали в первые часы после технологических нарушений. Все социально значимые объекты получали электроэнергию в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, снегопады и ледяные дожди продолжались в регионе больше недели, за это время на юго-востоке региона выпала месячная норма осадков. "Лед на проводах создавал нагрузку в 100 кг в каждом пролете ЛЭП. Экстремальный вес не выдерживали даже новые линии электропередачи. Специалисты тратили значительное время для расчистки дорог к ЛЭП от поваленных деревьев и сугробов", - говорится в сообщении.

Последствия стихии ликвидировали 122 бригады и 128 единиц техники. В регион прибыли 22 бригады и мобильные генераторы из Карелии, Архангельской и Вологодской областей. В настоящее время энергетики продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в отдаленных хуторах.