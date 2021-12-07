В одном из городов ХМАО школы перевели на дистант

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) приняли решение с 8 по 15 декабря перевести школы на дистант и приостановить очный учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования, работу секций, кружков учреждений культуры и спорта для детей. Такое решение принято из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в муниципалитете, сообщил во вторник глава Югорска Андрей Бородкин в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" .

"Состоялось заседание санитарно-эпидемиологической комиссии города Югорска. По рекомендации Роспотребнадзора принято решение перевести с 8 декабря по 15 декабря обучение в школах города и Югорском Политехническом колледже на дистант. Также на этот период приостановить работу кружков, секций культуры и спорта, занятия допобразования вне зависимости от форм собственности", - написал глава Югорска.

По его словам, в муниципалитете несколько недель фиксируем рост ОРВИ, особенно у детей. На позапрошлой неделе зафиксировано 630 случаев, на прошлой - 705, эпидпорог превышен в 2,7 раза. "Уже переведены на дистант 28 классов четырех школ (24 класса - по ОРВИ, четыре - по COVID-19). Закрыты на карантин 16 групп в семи детских садах (ОРВИ - десять, COVID-19 - шесть групп)", - отметил Бородкин.

В свою очередь, в прикрепленном им к сообщению документе сообщается, что среди школьников 7-14 лет эпидпорог превышен в 3,8 раза, 15-17 лет - в 3,4 раза, среди взрослого населения - в 3,9 раза, рост заболеваемости за неделю отмечается у детей 3-6 лет в 1,7 раза.

О ситуации в Югре

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, за неделю с 29 ноября по 5 декабря в регионе зарегистрировано 187,0 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 19,9% и выше эпидемического порога по совокупному населению на 121,8%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по округу удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил 41,1%, детей - 58,9%, на 47-й неделе - взрослые - 42,9%, дети - 57,1%. В течение последних трех недель отмечается снижение доли заболевших взрослых и рост доли детей.

По информации оперштаба региона на 7 декабря, всего в ХМАО за все время пандемии ковидом заболели 91,2 тыс. человек, 84 тыс. пациентов выздоровели, 1 787 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.